Documentaire

Dans le village de Pinsec, niché dans le Val d’Anniviers, la famille Droux, a entrepris de rénover l’ancienne école et de vieux raccards pour les transformer en gîtes d’accueil. Un virage radical dans leur vie d’anciens cadres de multinationale et de l’animation de plus dans celle d’un petit village attaché aux traditions. » Un documentaire de Jochen Bechler Cesa et Manuella Maury pour Passe-moi les jumelles.