Documentaire

En France, 150.000 tonnes de vêtements sont collectées chaque année. Une quantité astronomique qui réclament une logistique très lourde et coûteuse que les O.N.G. ne peuvent supporter.

Résultat, seuls 3% sont donnés aux plus démunis, la gestion des 97% restants est confiée à des sociétés spécialisées.

Des sociétés de plus en plus nombreuses, car le business est très rentable. Aujourd’hui une tonne de vêtements se vend en moyenne 400 euros. Cinq fois plus qu’il y a 6 ans.

Si l’entreprise « Le Relais » permet la réinsertion de personnes en situation d’exclusion, d’autres sont à but exclusivement lucratif. Parmi elles, Ecotextile ou encore Veteco mais que font-ils de nos vêtements donnés ?

Nous avons voulu suivre leur trajet, le secret est bien gardé, et une seule entreprise a accepté de jouer le jeu en nous ouvrant ses portes. Son siège est situé en banlieue Parisienne.