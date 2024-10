Documentaire

Des milliers d’Espagnols sont descendus dans les rues pour réclamer des loyers accessibles. Et leurs revendications trouvent un écho dans la majeure partie de l’Europe. Le logement est devenu rare, et de plus en plus cher. À Paris ou Berlin, le problème est connu et des solutions ont déjà été testées pour y remédier. Mais est-ce que ça marche ? La ville de Vienne fait figure de modèle pour le logement abordable, comment cela se passe-t-il dans la capitale autrichienne ?

