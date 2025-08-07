En Mars 2019, une coalition militaire arabo-kurde, soutenue par des pays étrangers, s’empare de la ville de Baghouz, le dernier bastion de l’Etat Islamique en Syrie. Cette victoire décisive marque la fin territoriale de Daech dans le pays mais depuis un problème majeur se pose, que faire des djihadistes qui ont été arrêté et de leur famille?
Pour Brut, notre reporter Charles Villa a pu pénétrer dans une des prisons kurdes où plusieurs milliers de djihadistes présumés de l’État Islamique sont détenus. Des prisons ultra surveillées et surpeuplées mais qui sont de véritables bombes à retardement pour la région.