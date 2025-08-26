L’an passé, un nombre record de demandeurs d’asile est arrivé au Canada. Mais après avoir souvent fui les dangers dans leur contrée d’origine et parfois traversé une dizaine de pays, l’arrivée au Canada n’est pas de tout repos. La machine fédérale est débordée et peine à délivrer les permis de travail auxquels ces familles ont droit. Elles doivent patienter de longs mois et sont contraintes, pour vivre et survivre, de travailler illégalement. Pour une rare fois, ces demandeurs d’asile ont accepté de témoigner de leur quotidien et des abus qu’ils subissent, de la part d’employeurs et intermédiaires sans vergogne.