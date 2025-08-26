Ressources Dans la même catégorie

Documentaire Turquie : chronique d’un village en ruines Les cinq cents habitants restés sur place survivent grâce aux dons et aux bénévoles qui les distribuent. Le village a pourtant...

Documentaire Cuba : une île dans la tourmente Pour les Occidentaux, Cuba est un coin de paradis au cœur de la Caraïbe. L’envers du décor est nettement...

Documentaire Tunisie, le grand exode des médecins Pour pallier la pénurie de soignants, l’hôpital français a recruté quelque 23000 médecins étrangers, parmi lesquels bon nombre de Tunisiens. Le pays du jasmin voit désormais...

Documentaire Des agriculteurs tchèques sauvent leur pavot La culture du pavot est une vieille tradition en République tchèque. Avec 80 % de sa production destinée à...

Documentaire Des trains dans la guerre L’Ukraine est un pays de trains, le sixième réseau de voyageurs au monde. Le train convoie les voyageurs, les...

Documentaire Pas facile d’avoir 20 ans au Groenland Ces jeunes inuits luttent pour garder un peu d’espoir

Documentaire Brésil : les nostalgiques de la dictature Retour sur la crise de régime qui secoue le Brésil, crise qui radicalise un peu plus chaque jour les...

Documentaire Quand les Afghanes chantaient En Afghanistan en 2019, la pop star et activiste féministe Aryana Sayeed soutient les deux seules jeunes chanteuses candidates...

Conférence Chypre : une réconciliation est-elle possible ? Cela fait 42 ans que la petite île de Chypre porte la division en son sein. D’un côté la...

Documentaire Le sexe au travail : le vrai coût de notre thé Une enquête menée conjointement par BBC Africa Eye et Panorama a mis au jour des abus sexuels généralisés dans...

Documentaire Mourir – Rituels de la vie Pour supporter la disparition, soutenir les vivants dans le deuil, mais aussi accompagner les défunts lors de leur ultime voyage, les...

Documentaire Un festival sinon rien Les activités culturelles sont au point mort. Mais à Genève, les organisateurs du festival Antigel ont défié toutes les...

Documentaire Le conflit entre casinos et tribus indiennes Ces lieux de luxe qui rongent les indiens de l’intérieur

Documentaire Les enfants d’abord – Ethiopie L’objet de ce film est de faire partager aux téléspectateurs la situation difficile des enfants d’Éthiopie : de montrer...

Documentaire Le rêve canadien Partout dans le monde, les frontières semblent se refermer devant les migrants qui fuient les guerres, les catastrophes naturelles...

Documentaire Le grand marché des cobayes humains : l’industrie pharma se tourne vers l’Inde Derrière chaque médicament, il y a des milliers de cobayes humains qui en ont testé l’efficacité et les effets...

Documentaire La revanche des roux « Red Love » est le premier festival de personnes rousses en France. Créé par le photographe Pascal Sacleux à la...

Documentaire Débordements, violences… La guerre fait rage entre Taxis et VTC C’est une guerre qui est entrée dans une phase critique : les taxis français disent aujourd’hui se battre pour...