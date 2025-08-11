Ressources Dans la même catégorie

Documentaire La Chine croit dur comme fer aux Aliens Attention les extraterrestres sont parmi nous. En Chine, on y croit dur comme fer. Près de 100.000 personnes –...

Documentaire Texas : ils payent pour tuer des bêtes sauvages Pour se faire une gazelle, un gnou ou même une girafe, plus besoin de prendre l’avion et de risquer...

Documentaire L’avortement, ma bataille En Italie, l’avortement reste difficile d’accès malgré sa légalisation en 1978. Plus de 60 % des gynécologues refusent de...

Documentaire Les japonais sont obsédés par… les baleines Au Japon, on ne rit pas comme une baleine. Malgré les interdictions, les nippons vont continuer à traquer cette...

Documentaire Bhoutan, le royaume oublié | Routes de l’impossible Le «bonheur national brut» est inscrit dans la constitution du Bhoutan, petit royaume niché entre l’Inde et la Chine,...

Podcast Peuples autochtones : mémoire et richesse de notre espèce Dans les replis profonds des forêts luxuriantes du Cameroun, réside une tribu singulière, les pygmées Baka. Leur existence, imprégnée...

Documentaire Bois de Boulogne : paradis ou enfer ? Le bois de Boulogne est un lieu fascinant aux portes de Paris. Deux fois et demie plus grand que...

Documentaire La poudrière libyenne : menace aux portes de l’Europe Située à peine à 300 km des côtes européennes, la Libye est au bord du chaos. Il n’y a...

Documentaire Ces voix si familières Ce 14 octobre, la radio romande fête ses 100 ans d’existence. Un siècle à s’inviter dans la vie des...

Documentaire Palestine : faites de la bière, pas la guerre Direction la Cisjordanie où vient tout juste de s’achever la 12ème fête de la bière. Oui, oui, vous...

Documentaire Ce qu’il reste de nous À partir de 2000, après quelques années de préparation, la Montréalaise Kalsang Dolma enteprend le premier d’une série de...

Documentaire Mauritanie : Méharistes, gardiens du désert Dans sa lutte contre le terrorisme, la Mauritanie a relancé les opérations du Groupement Nomade pour empêcher la prise...

Documentaire Burkina Faso : la guerre contre l’école Le chiffre est tristement symbolique. Au Burkina Faso, désormais, plus de deux millions et demi d’élèves n’ont plus accès...

Documentaire Aux royaumes du shit (1/2) 80% du cannabis consommé en France provient du nord du Maroc. Il est cultivé dans une région montagneuse très...

Documentaire Brésil : SOS Rio ne répond plus « Quand tu souris, je m’envole au Paradis, je vais à Rio de Janeiro »… Peut être, mais...

Les montagnes du nord de l’Écosse n’abritent pas seulement la résidence d’été de la reine, c’est aussi là que...

Documentaire Italie, la dérive droitière Regard tout d’abord sur le nouveau visage de l’extrême droit dans le pays, cap ensuite au large de la...

Documentaire Laurie, la vie après la colline du crack À Paris, c’est le lieu où se côtoient toutes les misères : la « colline du crack ». Derrière ce nom,...

Documentaire BTP, le scandale des décharges illégales Depuis cinq ans, dans le sud de la France, les déchets du BTP fleurissent en pleine nature. Des gravats,...