Pendant que le monde a les yeux rivés sur Gaza, les colons accélèrent le dépeuplement de la vallée du Jourdain et des collines au sud d’Hébron. Depuis le 7 octobre, plus d’un millier de Palestiniens ont été chassés de leurs villages.

Des déplacements forcés de petits groupes qui se multiplient, mais qui passent inaperçus dans le contexte du drame national du 7 octobre vécu par les Israéliens et de la catastrophe humanitaire de Gaza. Face aux menaces et à la violence, les habitants du village bédouin Wadi Al Siq de la Vallée du Jourdain ont quitté leurs collines. Au sud d’Hébron, à Wadi Al Tiran, quelques familles tiennent encore bon mais pour combien de temps ? Les habitants du village voisin Zanuta, eux, ont quitté les lieux.

Les colons les plus extrémistes sont à la manœuvre, encouragés par la rhétorique messianique et suprémaciste des ministres d’extrême-droite au gouvernement. Parmi eux, le ministre de la Sécurité nationale qui a annoncé la distribution de milliers d’armes aux volontaires chargés de la sécurité « en Judée Samarie » – le nom donné par les Israéliens à la Cisjordanie qui selon l’ONU, est un territoire palestinien occupé. Près de 500 000 Israéliens vivent aujourd’hui dans des colonies en Cisjordanie. Reportage de Sophie Nivelle-Cardinale dans ce territoire occupé, un autre front du conflit.

