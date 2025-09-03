Documentaire

A Zanzibar, l’ONG Barefoot College propose à des villages d’être équipés en électricité solaire. Pour qu’un village ait accès à cette électricité, une condition est posée : elle doit être installée par des femmes, après une formation de plusieurs mois dans leurs ateliers qui les oblige donc à quitter leurs foyers. Dans le village conservateur de Bumbwini, sur la côte ouest, c’est une première. Quelques femmes ont été désignées par les hommes très réticents dans un premier temps, pour devenir des « Mamas Solar » ou des « ingénieures solaires ».

Un reportage de Corinne Glowacki et Vincent May