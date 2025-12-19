Ressources Dans la même catégorie

Documentaire Suède : une ville doit déménager Une église sur roulettes, déplacée sur plusieurs kilomètres : tel a été le spectaculaire point d’orgue du déménagement de la...

Documentaire Espagne : la nostalgie Franco Le 20 novembre 1975, la mort de Franco met fin à une dictature sanglante qui laisse un pays traumatisé....

Article Le retour de l’État stratège en Afrique centrale Le discours à la Nation prononcé le 8 décembre dernier par le président Félix Tshisekedi marque une rupture nette...

Conférence Race et racisme dans le monde contemporain Biologiquement, il n’y a pas de frontières « raciales » entre les humains, mais un continuum de multiples combinaisons...

Documentaire Des soignants risquent leur vie en Guinée-Conakry La maman et le bébé sont en danger

Documentaire Les armes secrètes de Poutine (2/2) – Le pouvoir des nouvelles alliances Des drones iraniens aux missiles nord-coréens, l’empire de Poutine tisse ses nouvelles alliances dans l’ombre. Une usine secrète sort...

Documentaire Mariage forcé : un changement positif mais difficile aussi Ça n’est pas très romantique mais en Inde, le coup de foudre n’existe pas vraiment ! Les mariages sont...

Documentaire Inde : les paysannes indiennes contre Coca Elle a 34 ans, elle a deux enfants, et elle est indienne. Shanti fait partie de ces centaines de...

Documentaire L’expédition Jivaro Jean de Guébriant était le dernier survivant d’une singulIère aventure : la première expédition français dans le Haut Amazone,...

Documentaire Archipels – Le Grand-Petit monde de la Rivière des Roches A la Réunion, Tarzan, Tilec, Dédé, Tigous et Sapot sont propriétaires associés de plusieurs canaux de bichiques (le caviar...

Documentaire Ils sont âgés et sans-abri En Allemagne, plus d’un tiers des sans-abris ont plus de cinquante ans, une tendance qui s’amplifie d’année en année. Alors...

Documentaire Bhar-Hazreg, la mer bleue Alexis un Ivoirien catholique de 34 ans est « piégé » à Tunis depuis quatre ans et quatre mois....

Documentaire Le vélo à la conquête des villes Guerre à la bagnole ! Le vélo à la conquête des villes. Quelque chose a changé dans les villes...

Documentaire Traverser le désert En 2006, le Maroc organise la chasse aux migrants. Les voyageurs sont refoulés dans des conditions indignes. Marqué à...

Documentaire JO 2024 : le revers de la médaille Alors que le monde entier a les yeux rivés sur Paris, Arte Europe l’Hebdo s’intéresse aux autres enjeux qui...

Documentaire Boire ou conduire… Ces routiers qui ne choisissent pas Dans le nord de la France un supermarché s’est spécialisé dans la vente d’alcool aux chauffeurs routiers, ouvert tous...

Documentaire Camp d’entraînement : prêtes à tout pour être superstar Aux Philippines, devenir Miss peut rapporter gros ! Formées comme des athlètes dans des camps d’entraînements, des centaines de...