Documentaire



Avec l’arrestation et la mise en examen du patron de la messagerie Telegram qui revendique quasiment 1 milliard d’utilisateurs dans le monde. Pavel Durov est soupçonné de complicité envers les crimes qui s’organisent sur sa plateforme de messagerie. Qui est réellement ce milliardaire de 39 ans, qui a 3 passeports, – un français, un russe, et un émirati – qui habite à Dubaï et qui, il y a quelques années, a été la cible des services de renseignements français? Son portrait est signé Stéphanie Zenati et Bertrand Séguier.