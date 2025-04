Documentaire

En Haïti, notre équipe a suivi des jeunes militants qui ont décidé de prendre en main leur pays. Ils réclament la démission du président et de tous les parlementaires et exigent la tenue de procès anti-corruption. Ils se nomment eux-mêmes “petrochallengers”, un mouvement né sur les réseaux sociaux en réaction à un méga-scandale de corruption, le gaspillage du Fonds PetroCaribe qui devait servir au développement. Ces jeunes ont été une bougie d’allumage derrière un soulèvement populaire d’une rare intensité. C’est la crise, c’est le “Peyi Lòk” (Pays bloqué, en créole). Haïti est-il sous tutelle de la communauté internationale? Cette perception, répandue en Haïti, vise un ensemble de pays et d’organisations internationales réunies dans une structure informelle appelée Core Group et qui compte, entre autres, les États-Unis, le Canada, la France, l’Union européenne, l’Organisation des États Américains et les Nations Unies. Le Canada est-il coupable d’ingérence dans la politique haïtienne? Un documentaire de Luc Chartrand, Étienne Côté-Paluck & Catherine Varga