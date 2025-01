Documentaire

Normalement, on est récompensé quand on travaille dur et qu’on respecte les règles. Mais certains n’ont que faire de ces principes et accumulent les richesses grâce aux paradis fiscaux sans jamais rien donner en retour à la société. Alors que beaucoup de personnes se sentent comme les jouets de cet état de fait, d’autres s’unissent partout dans le monde face à l’extractivisme et à la kleptocratie.

