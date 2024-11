Documentaire



De la livraison de repas à domicile aux services de VTC, des millions de gens à travers le monde trouvent du travail à la tâche en ligne. La gig economy vaut plus de cinq mille milliards dans le monde, chiffre en évolution constante. Néanmoins, on ne prête que peu d’intérêt aux histoires de ces travailleurs qui pourtant nous révèlent les dessous de cette évolution technologique. Qui sont ces travailleurs de l’ombre ? « Travail à la demande » met en lumière leurs histoires.

Séduits par la promesse d’indépendance et de contrôle de leurs temps de travail et de leurs revenus, des travailleurs à travers le monde ont dû affronter la dure réalité de cette économie. Des conditions de travail dangereuses, l’instabilité de leurs revenus, et la précarité de leurs activités qui peuvent s’arrêter du jour au lendemain en cas de désactivation ou de mauvaises notes. Au travers de personnages engagés venant des quatre coins du monde, « Travail à la Demande » nous fait prendre conscience que la magie de la technologie que l’on essaye de nous vendre n’est peut-être qu’une illusion.

Réalisation : Shannon Walsh