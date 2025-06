Documentaire

Sur la côte est de l’Inde, dans l’un des plus grands ports de commerce du pays, la population est extrêmement pauvre. Le quartier s’est construit autour de la décharge municipale, les habitants vivent du tri et de la récupération des ordures. Depuis quelques années, les déchets électroniques sont de plus en plus nombreux, même si leurs composants sont dangereux pour la santé des habitants et pour l’environnement.

Un documentaire de Claire Wambergue.