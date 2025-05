Documentaire

Le polychrome des films de Bollywood a de quoi contraster avec l’image en noir et blanc qui défile dans l’envers du décor. A Bombay, l’usine à rêve fait de plus en plus de victimes. On les appelle les comédiens aspirants, des dizaines de milliers d’Indiens, filles et garçons des campagnes pour la plupart, tentent leur chance pour se voir un jour en haut de l’affiche. Ils ont sculpté leur corps, blanchi leur peau, lissé leurs cheveux et errent dans les rues en attente d’un Casting… Mais pour beaucoup ils finiront surtout entre les griffes de producteurs filous.