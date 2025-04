Documentaire

Avec plus de 300 000 cas recensés en un week-end, les États-Unis sont désormais le pays qui compte le plus de malade du Covid 19 dans le monde. Au delà du virus c’est toute l’économie qui s’effondre et laisse des millions d’Américains sans travail ni assurance santé. Le Covid a déjà fait 10 millions de chômeurs en 15 jours dans le pays. Alors que les riches de Beverly Hills font la course aux tests médicaux, à l’autre bout de l’échelle sociale 60 000 sans-abris dorment dans les rues, à la merci de l’épidémie.