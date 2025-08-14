Documentaire

Minquin est une ville oasis coincée entre deux déserts chinois… celui de Badain Jaran, et celui de Tengger. L’oasis dresse entre les deux une barrière naturelle qui doit être préservée à tout prix.

Car aujourd’hui, cette frontière s’efface et le sable s’engouffre dans une brèche : La bouche du Tigre. Si les immenses masses de sable de ces deux déserts venaient à se rejoindre, les flux de sables qui tombent sur Pékin augmenteraient sensiblement et la ville le paierait cher.

Une armée de paysans mènent une guerre contre le sable pour tenter de freiner le désert.

Documentaire : Planète Sable – La Chine en guerre contre le dragon jaune

Réalisation : Thierry Berrod

