Documentaire

Des drones iraniens aux missiles nord-coréens, l’empire de Poutine tisse ses nouvelles alliances dans l’ombre. Une usine secrète sort de terre en Russie, des ports renaissent en mer du Japon, des navires fantômes échangent armes et technologies qui transitent par la Chine. Dans ce deuxième volet : coup de projecteur sur ces pactes inavoués qui dessinent un monde en bascule, où un nouvel axe anti-occidental redéfinit les équilibres de puissance.

L’enquête plonge dans les coulisses des alliances secrètes qui unissent la Russie à des régimes parias. L’Iran, la Corée du Nord et la Chine forment les trois piliers d’un nouvel ordre militaire. À mille kilomètres de Moscou, une usine clandestine assemble des drones iraniens Shahed destinés à frapper l’Ukraine. De jeunes Africaines, recrutées sous de faux prétextes, y travaillent dans des conditions inhumaines, leurs passeports confisqués. Un ancien cadre de l’usine, témoin clé, révèle ce système d’exploitation orchestré par l’État russe.

Plus à l’Est, des navires nord-coréens accostent de nuit dans des ports russes oubliés. Les images satellites dévoilent le ballet de ces cargos aux transpondeurs éteints, chargés d’armes et de munitions. Plus inquiétant encore, ces vaisseaux-fantômes coréen font désormais escale dans les ports chinois « pour réparation ». Si l’Iran fournit des drones, la Corée du Nord des missiles et des troupes, la Chine, elle, ferme les yeux. Son territoire sert désormais de zone de transit à des composants électroniques essentiels à la fabrication des armes russes.

Ces pactes redéfinissent la géopolitique mondiale. Ils annoncent la naissance d’un axe des puissances autoritaires, uni par le rejet du modèle occidental. Derrière les murs des usines, les docks désertés et les circuits secrets de la technologie, le film dévoile l’architecture invisible d’un monde en train de basculer.

Documentaire d’Hugo Van Offel et Martin Boudot (France, 2025, 51mn) disponible jusqu’au 19/07/2026