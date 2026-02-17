Documentaire

Depuis l’épidémie de Covid 19 et le confinement, les initiatives se multiplient de Français qui se décarcassent pour aider leurs compatriotes en galère. Stoppés dans leurs activités par les événements, réduits à l’inaction professionnelle forcée, ils décident malgré tout de se réinventer le temps du virus, avec en ligne de mire un but très simple, aider. Un peu partout dans le pays nous avons suivi quelques uns de ces citoyens qui inventent de nouvelles solidarités.

Un documentaire de Céline Chassé et Alexis Veller