Documentaire



Depuis Novembre 1979, les relations entre les États-Unis et l’Iran se tendent autour de l’embargo économique imposé par Washington après la prise d’otages à l’ambassade américaine de Téhéran. Aujourd’hui, ce blocus pèse lourdement sur la vie quotidienne en Iran : inflation galopante, chômage en hausse, pénurie de médicaments et tickets de rationnement affectent durement la population, qui paye un prix élevé pour cette « guerre de l’ombre. » Mais qui en profite vraiment ?

Ce documentaire nous emmène au cœur de l’impact de cet embargo et explore, de Washington à Tel Aviv en passant par Paris, les rouages économiques et diplomatiques qui alimentent les tensions. Grâce aux témoignages de leaders politiques et économiques, européens, iraniens et américains, et aux images d’archives, ce film éclaire l’efficacité et les conséquences des sanctions sur la scène géopolitique et analyse les luttes commerciales et diplomatiques qui marquent le conflit actuel.

Réalisateur : Magali Serre