Documentaire

Des médicaments qui vous mettent la fièvre pendant des heures. Des antibiotiques au glucose ou encore du paracétamol aux substances toxiques : quand la contrefaçon s’en prend à la santé, les conséquences peuvent être nocives. Le gros du négoce a élu domicile en Inde et représente un business plus que juteux. Les grossistes en faux-médocs se font 25 fois plus d’argent que les trafiquants d’héroïne. Et s’ils se font prendre, les peines de prison sont beaucoup plus légères.