Documentaire

Pendant Sept jours et sept nuits, des Ajacciennes qui font bouger leur ville vont nous faire découvrir l’Ajaccio qu’elles aiment.

Helena, enseignante de langue corse vient de sortir son premier album de polyphonie. Avec ses sept partenaires féminines, elles donnent leur premier concert d’envergure dans un lieu emblématique de la ville.

Brigitte est créatrice de robe de mariée. Pour la première fois, une cliente vient du continent pour lui faire fabriquer sa robe. Elle n’a que sept jours pour la satisfaire.

Halima commence à se faire connaître en tant que traiteur dans Ajaccio et sa région. Avec ses partenaires, toutes des filles, elles vont devoir satisfaire 180 personnes lors d’une réception exceptionnelle.

Enfin, Jean-Antoine, alias Angèle, est humoriste. Depuis 30 ans, il étudie les femmes de sa ville pour faire de leurs histoires des sketches dont tout le monde parle à Ajaccio.

Documentaire : 7 jours, 7 nuits à Ajaccio

Réalisation : Carole Gréco

