Dans les Alpes, les glaciers fondent à une vitesse vertigineuse, mettant à nu des vestiges vieux de plusieurs siècles – une véritable mine d’or pour les archéologues. Toutefois, le temps presse, car ces trésors se désagrègent rapidement une fois exposés à l’air et au soleil. De plus, l’augmentation des chutes de pierres accentue les risques.

Dans les Alpes suisses, les archéologues Antoine Caminada et Matthieu Demierre dirigent, dans des conditions extrêmes, une expédition vers le col Collon, à la frontière avec l’Italie. À plus de 3 000 mètres d’altitude, ils ont bon espoir de mettre au jour des vestiges d’anciennes civilisations, révélés par la fonte du glacier qui les emprisonnait jusqu’alors. Quelle est la valeur de ces découvertes ? Ces vestiges datent-ils de l’âge de fer, comme l’espèrent les archéologues ?

Dans le Tyrol, en Autriche, le sauveteur en haute montagne Friedl Steiner parcourt la région des glaciers depuis de nombreuses années. Il y a 20 ans, il a découvert avec des collègues l’épave d’un avion de transport de la Wehrmacht, qui a dû atterrir en urgence à plus de 3 000 mètres d’altitude en 1941. Depuis, il est passionné par le Junker Ju 52. Friedl a entrepris une restauration minutieuse du cockpit et recherche toujours la mitrailleuse manquante de l’avion.

La fonte des glaciers s’est considérablement accélérée ces dernières années. Rien qu’en 2022 et 2023, les glaciers suisses ont perdu 10 % de leur masse. Cette conséquence directe du changement climatique présente de nouveaux dangers, comme l’augmentation des risques d’éboulement, d’avalanche et de chute de glace. Souvent, la fonte des glaces libère les dépouilles de randonneurs ayant péri en montagne, dont les ossements sont ensuite analysés par des médecins légistes à Sion, en Suisse. Est-il alors possible de déterminer les causes de la mort et l’identité des victimes ?

