Documentaire

Petite devinette : quel est le point commun entre l’ancienne championne olympique Caitlyn JENNER, la coqueluche de la série carcérale ORANGE IS THE NEW BLACK Laverne COX, la cinéaste Lana WACHOWSKI, égérie 2016 de Marc JACOBS, les top model Andreja PEJIC et Léa T ou encore la patronne la mieux payée des Etats-Unis, Martine ROTHBLATT ? Elles sont toutes trans’, transgenres ou transsexuelles, et les nouvelles coqueluches des médias, des podiums, et des écrans, petits ou grands. Grâce à ces trans’ d’en haut, la cause progresse. Mais qu’en est-il des trans’ d’en bas ? Papillon s’est rendu à Barcelone pour l’élection des Miss Monde Trans’ afin de voir si les trans’ sont enfin des hommes ou des femmes comme les autres.