Depuis plus de 500 ans, de jeunes soldats suisses jurent de donner leur vie pour sauver celle du pape....
Épidémies, crises, attentats : Presque chaque semaine, des catastrophes, petites ou grandes, sont simulées en Allemagne. Cela va de...
Le 22 septembre 2025, la Commission américaine sur la liberté religieuse internationale (USCIRF) a rapporté que l’Ouzbékistan avait infligé...
De la porte de la Chapelle à la place Stalingrad, en passant par la porte de la Villette, des...
A Kinshasa, RDC, 5000 enfants de 8 à 12 ans sont ainsi condamnés à errer, livrés à eux-mêmes. Vols,...
Digne d’un scénario dystopique, la guerre de l’eau est devenue réalité. En Cisjordanie, colons et soldats israéliens empêchent la...
Plus riche, plus influent que ses concurrents, Pfizer s’est imposé comme le labo numéro un grâce à son vaccin...
Dickie, Rinzing et Dechen sont nées en France, mais portent en elles l’héritage d’un Tibet en exil. Entre chants,...
C’est ici que depuis des décennies nous nous débarrassons de nos épaves. Le chantier naval d’Alang, en Inde, est...
Ici, le miel n’est pas sauvage. Chaque famille a son arbre, et chaque individu sa ruche, fabriquée de ses...
Au Togo, le peuple des Batâmmaribas, une des minorités ethniques du pays, habite dans des « takienta », de curieuses maisons...
Une autre histoire de prisonnier qui lui déchante, puisqu’il risque la prison à vie. Le journaliste turc Can DÜNDAR...
Ouverte en 1984, cette décharge aurait dû fermer en 2002, une fois arrivée à saturation, mais cette décision n’a...
La chronique délicate d’enfances brisées par l’abandon, tournée entre 2019 et 2020 dans un foyer d’accueil de l’est de...
C’est la première fois depuis le 11 Septembre 2001 qu’une équipe de journalistes a pu suivre le quotidien des...
En 2014, la mort d’un jeune afro-américain tué par un policier blanc à Ferguson, a semé le trouble dans...
Ce sont des enfants comme les autres, mais un jour, parce que l’argent manque, ou qu’un malheur vient d’arriver,...
Des victimes d’une explosion chimique exploités comme cobayes par les big pharma
En 2017, Benoît Chaumont fait le tour des pays autocratiques. Cette fois, il a fait escale en Gambie, pile...
