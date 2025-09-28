Ressources Dans la même catégorie

Documentaire Les anges gardiens du pape François Depuis plus de 500 ans, de jeunes soldats suisses jurent de donner leur vie pour sauver celle du pape....

Article Ouzbékistan : la liberté de culte toujours menacée par les autorités Le 22 septembre 2025, la Commission américaine sur la liberté religieuse internationale (USCIRF) a rapporté que l’Ouzbékistan avait infligé...

Documentaire La détresse des riverains du camp du crack à Paris De la porte de la Chapelle à la place Stalingrad, en passant par la porte de la Villette, des...

Documentaire Kinshasa : ces enfants sorciers errent dans les rues A Kinshasa, RDC, 5000 enfants de 8 à 12 ans sont ainsi condamnés à errer, livrés à eux-mêmes. Vols,...

Documentaire La lutte pour l’eau Digne d’un scénario dystopique, la guerre de l’eau est devenue réalité. En Cisjordanie, colons et soldats israéliens empêchent la...

Documentaire Pfizer : qui a peur du grand méchant labo ? Plus riche, plus influent que ses concurrents, Pfizer s’est imposé comme le labo numéro un grâce à son vaccin...

Documentaire Trois femmes tibétaines face à l’exil Dickie, Rinzing et Dechen sont nées en France, mais portent en elles l’héritage d’un Tibet en exil. Entre chants,...

Documentaire Dans l’enfer du plus grand cimetière de navires au monde C’est ici que depuis des décennies nous nous débarrassons de nos épaves. Le chantier naval d’Alang, en Inde, est...

Documentaire Construire une ruche à mains nues Ici, le miel n’est pas sauvage. Chaque famille a son arbre, et chaque individu sa ruche, fabriquée de ses...

Documentaire Togo, les takientas, forteresses de terre | Habiter le monde Au Togo, le peuple des Batâmmaribas, une des minorités ethniques du pays, habite dans des « takienta », de curieuses maisons...

Documentaire Prison à vie pour les journalistes ? Une autre histoire de prisonnier qui lui déchante, puisqu’il risque la prison à vie. Le journaliste turc Can DÜNDAR...

Documentaire Ghazipur, à l’ombre de la décharge Ouverte en 1984, cette décharge aurait dû fermer en 2002, une fois arrivée à saturation, mais cette décision n’a...

Documentaire Éclats d’enfance La chronique délicate d’enfances brisées par l’abandon, tournée entre 2019 et 2020 dans un foyer d’accueil de l’est de...

Documentaire Pompiers de New-York C’est la première fois depuis le 11 Septembre 2001 qu’une équipe de journalistes a pu suivre le quotidien des...

Documentaire Les enfants du diable, maudits à jamais Ce sont des enfants comme les autres, mais un jour, parce que l’argent manque, ou qu’un malheur vient d’arriver,...

Documentaire Des essais cliniques douteux sur des victimes du Bhopal Des victimes d’une explosion chimique exploités comme cobayes par les big pharma

Documentaire Dictature Tour – Gambie En 2017, Benoît Chaumont fait le tour des pays autocratiques. Cette fois, il a fait escale en Gambie, pile...