Documentaire

À Alger, les rues grouillent de gamins. Joueurs de football mais aussi vendeurs de tout et n’importe quoi. Des cartons s’entassent sur les trottoirs, qui servent de matelas à ces jeunes sans-abri. Ils vivent en marge, sans codes ni repères, toujours plus nombreux, entassés dans les maternités des hôpitaux, regroupés dans des centres, mendiant dans la rue. En suivant les orphelins d’Alger, depuis la décharge jusqu’au grand port auréolé de voyages et d’exil, on rencontre pourtant une solidarité. Un rayon de soleil entretenu par une poignée d’hommes et de femmes qui se mobilisent pour aider les « petites ombres d’Alger ». Le film est le parcours d’un journaliste qui enquête sur l’enfance en difficulté dans les faubourgs d’Alger. Des questions, des doutes et des rencontres qui nous en disent beaucoup sur la société algérienne. Documentaire de Malek Sahraoui.