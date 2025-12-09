Ressources Dans la même catégorie

Podcast Gaza 2023 2024, Rony Brauman raconte Depuis les attaques terroristes du Hamas le 7 octobre 2023, la guerre à Gaza n’a cessé de s’intensifier et...

Documentaire EHPAD – Les horreurs du système En France, 35000 personnes âgées seraient maltraitées. Une maltraitance qui a lieu au domicile, mais aussi parfois en maison...

Documentaire Immersion dans une prison française avec une nouvelle gardienne Pour servir l’ordre et la Justice, les jeunes qui débutent leur carrière sont prêts à tous les sacrifices. Pendant...

Documentaire A la rue, il obtient un logement grâce aux Restos du coeur Un jeune étudiant mis à la porte de chez ses parents sauvé grâce aux Restos du coeur Un documentaire...

Documentaire Illettrisme, un fléau pour des millions de Français Rédiger un chèque, lire une histoire à son enfant ou un panneau publicitaire : des gestes banals pour la...

Documentaire Chômage, précarité… Les Restos du Coeur, le dernier recours ? Elle est moins visible qu’a la ville mais la pauvreté fait aussi des ravages à la campagne… Une réalité...

Documentaire Mauvaise conduite Un documentaire de 30 minutes sur une critique de la bagnole à travers les travaux d’André Gorz et Ivan...

Documentaire Le combat des peuples autochtones du Pérou Au sud du Pérou, fondue au cœur d’une chaîne montagneuse qui lui tient d’abri, s’élève une célèbre citadelle :...

Documentaire Gens du voyage : la route sans fin En 2018, la loi Carle a été adoptée en France, elle a indigné les gens du voyage français :...

Documentaire Trois femmes afghanes, des résistantes en exil Le documentaire suit trois femmes qui ont dû fuir leur pays natal, l’Afghanistan, et s’exiler au Canada. Elles étaient...

Documentaire Brésil, l’union fait la force Minuscule ville nichée au coeur de l’Amazonie, Humaita compte un habitant au kilomètre carré. Pourtant, elle dispose de six...

Documentaire Numéro 387 : disparu en Méditerranée En 2015, près de mille migrants disparaissent dans un naufrage en Méditerranée. Depuis, une équipe de chercheurs tente de...

Documentaire Trésors de Mésopotamie : des archéologues face à Daech La Mésopotamie fut une cible de choix pour Daech, déterminé à effacer toute trace de cette civilisation fondatrice. Mais...

Documentaire Le roi français de la basket aux USA Newport Beach en Californie. Comme chaque dimanche matin, Pierre-André Senizergues vient faire du skateboard au bord de la plage....

Documentaire Bolivie, le salar d’Uyuni, désert de sel… et de lithium Un collecteur de sel bolivien voit sa vie bouleversée par la découverte d’une immense réserve de lithium, au coeur...

Documentaire Avions-poubelles Des compagnies aériennes pas très fiable.