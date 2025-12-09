Et si on se levait à 5h du matin pour aller faire la fête avant d’aller travailler?
Un documentaire de Anissa Herrou
Le chanvre, un produit agricole banal aux Etats-Unis ?
Depuis les attaques terroristes du Hamas le 7 octobre 2023, la guerre à Gaza n’a cessé de s’intensifier et...
En France, 35000 personnes âgées seraient maltraitées. Une maltraitance qui a lieu au domicile, mais aussi parfois en maison...
Pour servir l’ordre et la Justice, les jeunes qui débutent leur carrière sont prêts à tous les sacrifices. Pendant...
Un jeune étudiant mis à la porte de chez ses parents sauvé grâce aux Restos du coeur Un documentaire...
Rédiger un chèque, lire une histoire à son enfant ou un panneau publicitaire : des gestes banals pour la...
Elle est moins visible qu’a la ville mais la pauvreté fait aussi des ravages à la campagne… Une réalité...
Emilie, 32 ans, est assistante audioprothésiste. Mais depuis son divorce, cette maman de deux enfants ne peut plus compter...
Un documentaire de 30 minutes sur une critique de la bagnole à travers les travaux d’André Gorz et Ivan...
Au sud du Pérou, fondue au cœur d’une chaîne montagneuse qui lui tient d’abri, s’élève une célèbre citadelle :...
En 2018, la loi Carle a été adoptée en France, elle a indigné les gens du voyage français :...
Le documentaire suit trois femmes qui ont dû fuir leur pays natal, l’Afghanistan, et s’exiler au Canada. Elles étaient...
En Nouvelle-Zélande, les Marlborough Sounds, contrée sauvage aux sommets arrondis, attire les êtres en quête de solitude. Les Australiens...
Minuscule ville nichée au coeur de l’Amazonie, Humaita compte un habitant au kilomètre carré. Pourtant, elle dispose de six...
En 2015, près de mille migrants disparaissent dans un naufrage en Méditerranée. Depuis, une équipe de chercheurs tente de...
La Mésopotamie fut une cible de choix pour Daech, déterminé à effacer toute trace de cette civilisation fondatrice. Mais...
Newport Beach en Californie. Comme chaque dimanche matin, Pierre-André Senizergues vient faire du skateboard au bord de la plage....
Un collecteur de sel bolivien voit sa vie bouleversée par la découverte d’une immense réserve de lithium, au coeur...
Des compagnies aériennes pas très fiable.
De l’effet délétère de l’aide au développement et de certains projets humanitaires… À travers trois exemples africains, le documentariste...
