Documentaire

Il y a plus de dix ans, pendant le printemps arabe, j’ai accompagné la famille Kasmouss et ses quatre enfants dans leur ville natale d’Alep, puis dans leur exil vers l’Allemagne.

Aujourd’hui, une décennie plus tard, la famille vit toujours en Allemagne. Les plus jeunes sœurs, Sarah et Farah, sont sur le point de terminer leur scolarité. Helen a récemment achevé sa formation d’employée d’hôtel et Mohammad, le fils, est cuisinier.Leur père, Ahmad, a été enlevé par l’État islamique peu avant leur fuite de Syrie. Depuis des années, la famille cherche un signe de vie – mais sans succès.

