Des villes en banqueroute, des services publics qui ferment, des citoyens qui refusent de payer plus d’impôts et qui décident de remplacer eux-mêmes les fonctionnaires : ce n’est pas une fiction mais une réalité aux États-Unis. Et si cela nous arrivait aussi ? Reportage dans ces villes qui vivent la faillite au quotidien et où les habitants remplacent parfois les policiers, les éboueurs, les jardiniers…

Un documentaire de Vincent FOURCADE