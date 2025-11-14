Ressources Dans la même catégorie

Podcast La réserve mondiale de semences du Svalbard « L’arche de Noé végétale », c’est son surnom ! Ce bunker ultra-sécurisé, situé en Norvège, protège notre biodiversité. Dans cet...

Documentaire Kenya, la résistance des Massaï – Un jeune chef pour un grand défi Au Kenya, un pays en pleine mutation, Nelson Ole Reiyia travaille à la création d’un corridor faunique entre les...

Documentaire Ils travaillent dans le désert pour 2€ par jour En Ethiopie, un métier que nous ne pourrions pas faire sans un coup de 50+

Documentaire Le BAC en France : entre stress, découragement, et soulagement Toute l’année ils ont planché, stressé, mais se sont aussi amusés. De la rentrée scolaire à leurs premiers pas...

Documentaire Tunisie : un Ehpad dans un hôtel de luxe Dans les hôtels de luxe de la cité balnéaire de Hammamet, de jeunes Tunisiennes travaillent comme auxiliaires de vies...

Documentaire Corée du Nord : la chasse aux fugitifs En Corée du Nord, tenter de fuir le pays peut coûter la vie, et s’échapper par la Chine est...

Documentaire Complots, vérités ou mensonges : ils nous cachent tout ! Le documentaire explore la montée du complotisme en France et dans le monde. Selon un sondage IFOP, 79 %...

Documentaire Vacances à l’américaine pour les nuls en anglais Peur du ridicule, de faire des fautes, les français sont nuls en anglais. L’hexagone arrive en 15ème position sur...

Documentaire Sans public Les spectateurs sont comme les épices en cuisine : sans eux, le spectacle est fade ! Qu’ils soient des...

Documentaire Le mariage en Inde Les mariages d’amour comme celui que préparent Honey et Triyank restent rares en Inde, où la majorité des unions...

Documentaire L’industrie toxique du cuir, ravage de la mondialisation de la mode Revenu à la pointe de la tendance depuis quelques années, le cuir s’est démocratisé avec des prix de plus...

Documentaire Biélorussie : dictature tour Benoît Chaumont nous emmène en Biélorussie, petite enclave entre la Pologne, la Russie et l’Ukraine, qui a réélu pour...

Documentaire Classe moyenne, les révoltés Vanessa, Pierre et Anne-Lise appartiennent à la petite classe moyenne. En 2018, ils ont rejoint le mouvement des « gilets jaunes »...

Documentaire Un enjeu humain et économique En Bavière, les remontées mécaniques sont à l’arrêt. Comment les deux grandes stations de ski d’Oberstdorf et Garmisch-Partenkirchen font-elles...

Documentaire Bois de Boulogne : paradis ou enfer ? Le bois de Boulogne est un lieu fascinant aux portes de Paris. Deux fois et demie plus grand que...

Documentaire Iran : pour l’amour de la conduite Esmat était l’une des premières femmes chauffeur de taxi en Iran. Seules différences avec ses homologues masculins, elle ne...

Documentaire Les faux papiers du travail En avril 2008, quelques centaines de travailleurs sans-papiers de la région parisienne sortent de l’ombre. Malgré la précarité de...

Conférence Comment lutter contre la désinformation ? Le journalisme, par nature, constitue un rempart essentiel contre la désinformation, ce fléau insidieux qui menace les fondements mêmes...