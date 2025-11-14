Bienvenue à Doha, une ville qui érige son prestige avec Education City et la Sheikha Moza, vitrine d’un Qatar moderne et ouvert. Mais derrière l’image : censure, débats “libres” réservés à l’étranger, et une stratégie d’influence mêlant Al Jazeera, grands colloques et investissements en France (immobilier, sport, médias, luxe). L’enquête questionne aussi les liens humanitaires et politiques avec des mouvances islamistes : jusqu’où va la puissance douce de l’émirat ?