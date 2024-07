Documentaire



Ses honoraires peuvent dépasser le million de dollars. A New York, Benjamin Brafman, 62 ans est l’avocat des stars, et la star des avocats. Il a notamment défendu Michael Jackson, les rappeurs Jay-z et Puff Daddy, mais aussi des barons de la mafia. A la veille de l’audience où Dominique Strauss-Kahn annoncera s’il plaide coupable ou non-coupable, enquête sur son flamboyant avocat. Le destin romanesque d’un enfant juif orthodoxe élevé dans un quartier pauvre de New York, et qui fut un temps comédien. Ce pénaliste, réputé coriace, ne fera pas de cadeau à la femme de chambre qui accuse DSK. Comment travaillent les détectives privés qu’il a chargés d’enquêter pour la discréditer ? Un documentaire de Claire Oudinot, Grégoire Queinnec.