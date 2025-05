Documentaire

En Allemagne, les créatifs amorcent un exode inédit vers les contrées déshéritées du pays. En effet, ils se trouvent dorénavant trop à l’étroit à Berlin et, à leurs yeux, la capitale est devenue trop chère, trop bruyante et trop anonyme pour qu’ils puissent y réaliser leur rêve d’une vie autodéterminée. D’ailleurs, le nouveau coronavirus les a confortés dans leurs aspirations. Voilà pourquoi ils jettent maintenant leur dévolu sur des ruines et des friches situées dans des coins défavorisés de province. Grâce au numérique, une utopie que les hippies appelaient déjà de leurs vœux à l’époque pourrait enfin devenir réalité : un monde meilleur où les habitants établis de longue date dans ces régions et les nouveaux arrivants vivraient ensemble en harmonie avec la nature. Documentaire disponible jusqu’au 14/01/2026.