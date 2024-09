Documentaire

Guerre à Gaza, attentats terroristes à Bruxelles ou à Arras en France : l’UE s’alarme une fois de plus de voir des personnes se radicaliser sur Internet et basculer dans le terrorisme. Elle a fait de la lutte contre la radicalisation en ligne une priorité et s’inquiète surtout pour les jeunes. Mais que peut-elle faire – et dans quelle mesure la collaboration avec les géants du web et les réseaux sociaux fonctionne-t-elle ?

