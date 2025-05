Conférence

Des montagnes d’Anatolie aux steppes mongoles, en passant par les déserts de Perse, le tir a l’arc a joué depuis des millénaires un rôle primordial dans l’expansion des peuples cavaliers. Les tribus turkmènes venues d’Asie centrale, puis les Seldjoukides aux XIIe et XIIIe siècles, l’invasion de la Perse par les mongols au XIIIe, puis l’Empire Ottoman du XIVe au XXe siècle ont développé l’archerie jusque à un niveau technique rarement atteint ailleurs. Leurs arcs composites leur ont permis de remporter de nombreuses batailles, et les hauts-faits militaires dont ils se sont illustrés ont fait trembler jusqu’aux rois d’Occident… Cette conférence présente l’archerie turco-persane du Moyen-Âge jusqu’à aujourd’hui, d’un point de vue technique, sociologique et ethnologique.

Biographie

Maëlle Coulange a débuté le tir à l’arc historique en 2007, alors qu’elle travaille comme guide, musicienne et calligraphe dans un château du sud de l’Ardèche. Durant ses études universitaires à Grenoble, elle découvre l’œuvre du facteur d’arcs Jean-Marie Coche quelques années après la disparition de celui-ci, et s’intéresse de près à sa discipline, l’École de la Voie Médiane.

D’abord initiée au longbow médiéval, puis au semi-longbow moderne, elle mêle sa passion pour l’Histoire ancienne à celle de l’archerie ; mais ce sont les musiques orientales qu’elle joue au sein du duo ISHTAR qui la conduiront, quelques années plus tard, à se spécialiser dans l’histoire et la technique de l’archerie turco-persane.