Documentaire

Classé au patrimoine mondial de l’Unesco, le Val de Loire possède quelques-uns des plus beaux trésors français. C’est sur les bords du fleuve que la monarchie édifia ses plus beaux châteaux. Au XVe siècle, le pouvoir royal vient se fixer sur les rives de la Loire. De Charles VII à Henri III, les rois Valois, qui découvrent en Italie une nouvelle esthétique et un nouvel art de vivre, n’ont de cesse de les transposer en France, en faisant venir de nombreux artistes et artisans italiens, dont le plus célèbre d’entre eux, Léonard de Vinci