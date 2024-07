Documentaire



Le territoire français est maillé d’ouvrages exceptionnels. Si certains de ces bâtiments sont célèbres dans le monde entier, d’autres ont une renommée plus discrète. Leurs édifications révèlent pourtant d’impressionnantes prouesses architecturales. Pour réaliser ces monuments, des moines, des châtelains, ou de simples quidams n’ont pas hésité à défier les éléments et les préjugés. A grand renfort d’ingéniosité et de ténacité, ils ont réalisé de véritables exploits techniques. Retour sur l’histoire de la construction souvent rocambolesque et semée d’embûches de ces églises, de ces ponts ou de ces palais entrés dans la légende.

00:00 Bâtisseurs de génies

2:13 Palais Idéal du Facteur Cheval

11:39 Ecluses de Fonseranes – Pierre-Paul Riquet

18:24 Viaduc de Garabit

27:42 Château du Taureau

34:01 Eglise monolithe

41:36 Villa Kérylos

49:18 Château de Bonaguil

56:20 Pont Suspendu

1:01:49 Abbaye Saint-Martin

1:12:02 Le Familistère

Réalisé par : Marie David

© Morgane Production