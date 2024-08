Documentaire



Le Château d’If est une forteresse située à l’entrée de la rade de Marseille, construite entre 1524 et 1531 à la demande de François Ier. Initialement conçue comme une forteresse royale, elle est devenue une prison d’État au XVIIIe et XIXe siècles. Ce lieu est mondialement connu grâce au roman « Le Comte de Monte-Cristo » d’Alexandre Dumas, où le personnage principal, Edmond Dantès, est emprisonné avant de s’évader. Bien que l’histoire de Dantès soit fictive, le château attire de nombreux visiteurs, fascinés par le mythe et la réalité qui s’y confondent. Aujourd’hui, le Château d’If est un site touristique populaire, avec environ 100 000 visiteurs par an. Les visiteurs peuvent découvrir des expositions sur l’histoire du château et des personnages célèbres qui y ont séjourné. Le château est également un monument historique classé depuis 1926 et est géré par le Centre des Monuments Nationaux.