L’histoire de la Russie est celle de nombreux peuples et d’une multiplicité de territoires. Sur quels espaces l’État russe revendique-t-il, depuis ses origines, la légitimité de gouvernement ? Si la construction et l’affirmation de l’identité d’un pays font rarement l’économie de la guerre, peut-on affirmer que la Russie est par nature plus belliciste que ses voisins ? Combat-on de la même manière en Russie et en Europe ? L’Église orthodoxe est-elle un relai de l’expansionnisme ? Les guerres de l’Empire soviétique obéissent-elles aux mêmes logiques géopolitiques que celles des tsars ? Dans le cas de la Russie, il y a absolue nécessité de remonter aux origines pour comprendre le présent.