Documentaire

Karl Von Den Steinen (1855-1929) est médecin-psychiatre. Mais c’est dans ses nombreux travaux sur les cultures indiennes du centre du Brésil (il a jeté les bases de l’Ethnologie brésilienne) et dans ses travaux sur l’Art Marquisien et le tatouage, qu’il s’est le plus illustré et est devenu une référence absolue dans le monde entier. Ce film raconte donc cette histoire : six mois d’un voyage harassant, épuisant qui laisse Karl Von den Steinen presque mort et fonde la reconnaissance de l’alphabet du tatouage Polynésien et sa pérennité.

Réalisateur : Frédéric Bouquet-Grilli