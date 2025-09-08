Au Moyen Âge, les jours fériés se comptaient par dizaines, avant d’être réduit au nombre de 4 en 1802. Puis les jours fériés ont ensuite été supprimés ou ajoutés en fonction des pouvois successifs. Mais aussi, et surtout, grâce à une volonté populaire, attachée à ce temps de repos et de retrouvailles.