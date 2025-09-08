Ressources Dans la même catégorie

Podcast Le blé : une céréale au fondement des empires et des révolutions La guerre en Ukraine, le printemps arabe ou la montée du protectionnisme et du nationalisme au aux États-Unis :...

Article L’histoire du féminisme : des origines à nos jours Le féminisme est un mouvement social et politique qui vise à garantir l’égalité des sexes en combattant les discriminations...

Podcast La véritable histoire des gladiateurs La réalité des duels sanglants mis en scène par les Romains est très éloignée des idées reçues. Plus que...

Podcast L’empire téléphonique – Des ondes pour communiquer L’invention du téléphone suscite de nombreuses convoitises, entraînant une bataille pour les brevets. De Graham Bell à Thomas Edison,...

Podcast Fidel Castro : le rêve d’un Cuba libre Charismatique, inflexible, Fidel Castro s’est imposé comme l’un des visages les plus marquants du XXᵉ siècle. De la guérilla...

Conférence Que doit l’Histoire à la Géographie ? L’histoire de l’humanité est contrainte par de très nombreux facteurs extérieurs (géographie, démographie, génétique, économie, anthropologie, etc.). Depuis l’hominisation...

Documentaire L’île de la Cité, cœur de Paris L’île de la Cité est le berceau de la capitale. Pendant des siècles, tous les pouvoirs s’y sont concentrés...

Conférence Rien n’est vrai, tout est permis: l’histoire avec Assassin’s Creed Origins La richesse des rapports des jeux vidéo avec l’histoire ne manque pas d’évoquer des scénarios idéaux où la culture...

Documentaire Ku Klux Klan, une histoire américaine (2/2) L’histoire méconnue, car en partie refoulée, du « plus ancien groupe terroriste des États-Unis ». Ce second volet débute en 1954, lorsque la...

Documentaire Histoire populaire des impôts (2/2) Du Moyen Âge aux révoltes populaires qui agitent aujourd’hui la France, l’Allemagne et le Royaume-Uni, une passionnante histoire comparée...

Podcast Pourquoi dit-on « la position du missionnaire » ? L’expression « la position du missionnaire » tire son origine de contextes historiques et culturels précis, notamment liés à...

Documentaire L’histoire de la Russie révélée L’histoire de la Russie est un voyage fascinant à travers les siècles, marqué par des événements dramatiques, des personnalités...

Documentaire Sur les traces du passé – La toponymie La toponymie est une branche de l’onomastique qui étudie les toponymes, c’est-à-dire les noms propres désignant un lieu. Elle...

Podcast La mafia La mafia est un phénomène criminel qui trouve ses origines en Sicile au début du 19ème siècle. Le terme...

Article 4 infos historiques sur la dentelle Depuis des siècles, la dentelle fascine par sa délicatesse et son raffinement. Vous l’avez peut-être admirée sur un vêtement...

Documentaire Clin d’œil – Mais d’où vient la mafia? Pablo Escobar disait : « Tous les empires sont créés de feux et de sang ». L’empire envahissant des...

Documentaire Top 3 des documentaires les plus intéressants sur l’histoire de l’Europe Vous avez travaillé une longue journée. Mais lorsque vous vous installez dans votre fauteuil le plus confortable, une télécommande...