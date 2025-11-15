Documentaire

C’est pas sorcier embarque pour le Pérou et nous offre un numéro spécial de 52 minutes consacré à la cordillère des Andes et à l’extraordinaire civilisation qui y régnait avant l’arrivée des Espagnols : les Incas. Du célèbre Machu Picchu, niché au cœur d’une vallée stupéfiante, aux îles solitaires du lac Titicaca, en passant par la capitale historique de Cusco, Fred et Jamy nous invitent à explorer les trésors du Pérou. Nous découvrons avec eux comment des hommes et des femmes qui ne connaissaient ni la roue, ni l’écriture, ni le fer… sont parvenus à construire des cités hors des communes nichées à plus de 3000 mètres d’altitude. Les Andes, l’un des plus anciens foyers de civilisation du monde.

Avant de partir sur la piste des Incas, Fred et Jamy nous emmènent à la découverte des grandes civilisations qui les ont précédés. Chavin, Moche, Nazca, Paracas… c’est au cœur de la cordillère des Andes que tous ces peuples ont vu le jour.

Nos deux complices s’attaquent ensuite au plus grand et au plus riche de tous les empires d’Amérique du Sud : l’empire Inca. Cette civilisation qui a régné à peine plus d’un siècle s’est étendue sur un vaste territoire, qui allait du sud de la Colombie à l’Argentine et au Chili.