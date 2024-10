Podcast

Les Roosevelt ont joué un rôle absolument fondamental dans la destinée de l’Amérique de la fin du XIXe siècle et de la première moitié du XXe siècle. Émigrée des Pays-bas au XVIIe siècle, puis séparée en deux branches, la famille Roosevelt réussit, s’enrichit et s’intègre à la haute société américaine. Qu’est-ce qu’une dynastie dans un pays qui affirme être celui de la démocratie ? Les Roosevelt donnent deux présidents aux États-Unis. L’un est républicain : Théodore (1858-1919) ; l’autre est démocrate : Franklin (1882-1945), élu quatre fois. Et pourtant, on souligne leur parenté spirituelle dans leur manière de gouverner. La continuité et la popularité de la famille n’est pas le seul fait de ces deux présidents. On les doit également aux femmes de la famille : « Princesse Alice » (1884-1980), la grande mondaine, fille de Théodore, et Eleanor (1884-1962), épouse de Franklin. Comment expliquer la durabilité et la célébrité de cette immense famille, et sa soudaine disparition après la Seconde Guerre mondiale ?