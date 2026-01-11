Documentaire

En 1948 est proclamée la création de l’Etat d’Israël. Trois ans après le nazisme, les Juifs peuvent s’installer sur la terre de leurs ancêtres. Mais pour les populations arabes installées là, c’est la catastrophe.

0:00 En 1948, David Ben-Gourion proclame la création de l’État d’Israël, marquant la fin du nazisme et le début de la catastrophe pour les Palestiniens.

7:41 1967 Guerre des Six Jours : La déroute arabe

10:05 En 1967, Israël remporte une victoire éclair contre les pays arabes et étend son territoire, changeant ainsi son statut de victime à celui de puissance militaire.

19:37 Des Palestiniens résistent à l’armée israélienne lors de la bataille de Karameh en 1968, tandis que des attentats à la bombe et des détournements d’avions sont perpétrés par des militants palestiniens dans les années suivantes.

28:42 En septembre 1970, trois avions sont détournés par des pirates du groupe de LEED et atterrissent sur un aéroport désaffecté aux mains des Palestiniens à Zarka en Jordanie, où 400 passagers sont retenus en otage, mais sont finalement libérés après six jours de tractations.

38:58 La guerre du Kippour et la visite du président égyptien Anouar el-Sadate en Israël marquent un tournant dans le conflit israélo-arabe, mais les Palestiniens restent dans une situation de réfugiés.

49:24 Le documentaire parle de l’Intifada palestinienne et de la réaction d’Israël.

1:05:11 L’assassinat du Premier ministre israélien Yitzhak Rabin est un coup dur pour le processus de paix déjà fragile entre Israël et la Palestine.

1:09:26 Le processus de paix entre Israël et la Palestine est contesté, l’influence de l’islam radical augmente et le Hamas prend de l’importance.

1:20:45 Le documentaire présente la vie de plusieurs personnes en Israël et en Palestine, qui ont vécu des événements marquants et ont des aspirations différentes.