Documentaire

Monaco, un minuscule territoire niché sur la Côte d’Azur entre mer et montagne, est bien plus qu’un simple rocher. Ce qui frappe immédiatement chez cette principauté, c’est son incroyable histoire, marquée par la ténacité d’une famille et par un développement hors du commun. De simple forteresse médiévale à destination touristique mondiale, Monaco est aujourd’hui un symbole de prestige, de luxe et de prospérité.