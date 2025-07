Conférence

Le monde médiéval était profondément marqué par une relation symbolique et utilitaire à la nature, dans laquelle les animaux, les plantes et les couleurs participaient à un univers sensible riche de significations spirituelles, morales et pratiques. L’homme médiéval ne considérait pas la nature comme un simple décor, mais comme une manifestation du divin, une réalité habitée de signes à déchiffrer.