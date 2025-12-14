Documentaire

Plusieurs découvertes récentes d’archéologues et de chercheurs jettent un regard neuf sur la civilisation inca, à rebours d’un certain nombre d’idées reçues.

En l’espace d’une centaine d’années, les Incas ont conquis depuis leur capitale, Cuzco, un territoire démesuré, s’étendant, le long des côtes pacifiques, de l’Équateur jusqu’à l’actuel Chili.

Cet immense empire, rassemblant au plus fort de sa puissance une centaine de peuples et quelque 10 millions d’habitants, s’est brutalement effondré avec l’arrivée en 1532 des conquistadors, qui exterminent 90 % de sa population et achèvent de soumettre les survivants.

Ce sont les chroniques espagnoles de l’époque, richement illustrées, qui ont longtemps constitué la principale source pour la recherche : une histoire, donc, largement écrite par les vainqueurs…

Mais depuis une quinzaine d’années, plusieurs découvertes déterminantes ont remis en question certaines hypothèses héritées de ces récits, contribuant ainsi à redonner aux Incas leur propre voix.

S’il est admis que la civilisation Inca n’a jamais développé d’écriture, les travaux de l’anthropologue Sabine Hyland sur les quipus, artefacts formés de cordelettes nouées, pourraient bien faire mentir ce postulat.

Il semblerait que ces objets, déjà connus pour véhiculer des informations chiffrées, soient en outre porteurs de « textes » – dont l’alphabet syllabique reste encore à décoder…

Des offrandes découvertes au fond du lac Titicaca par l’archéologue Christophe Delaere et son équipe témoignent quant à elles d’un impérialisme bien moins brutal que ne le rapportaient les récits des conquistadors, tandis que les études d’ossements provenant du Machu Picchu révèlent l’idéologie civilisatrice qu’a pu incarner ce lieu de villégiature de l’empereur Pachacutec.

Enfin, de longues recherches ont permis de localiser la « cité perdue » de Vilcabamba, où se sont réfugiés plusieurs centaines de survivants pour y organiser la résistance face aux Espagnols…

Le point commun de ces passionnants travaux : proposer un nouveau regard, sans a priori, sur une civilisation légendaire mais encore largement méconnue.

Réalisation: Thibaud Marchand

Année: 2023