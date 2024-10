Documentaire

Venise est née de la mer et est tournée vers la mer. Au fil de l’histoire, la Sérénissime a bataillé pour préserver son indépendance. Palais et demeures anciennes sont autant de vestiges de son glorieux passé. L’historien Michael Scott explore la cité, fondée vers la fin du VIe siècle par les habitants des régions voisines, venus se réfugier en nombre dans les îles de la lagune formée par l’estuaire du Pô. Avec le temps, elle est devenue l’une des villes les plus puissantes d’Italie. Du sestiere de Saint-Marc jusqu’aux magnifiques palais des Doges, l’historien perce les secrets qui se cachent sous la terre et aux confins de la pierre. Un documentaire de Harvey Lilley.