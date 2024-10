Documentaire

33% de Manhattan s’est construite sur des déchetteries créées au 17ème siècle ! Le quartier fut façonné par les Néerlandais qui utilisèrent leur connaissance technique en construction de digues pour combler les zones marécageuses entre les îles.

Dans les années 1860, la première décharge de New York, Barren Island, représente la plus grande concentration de déchets industriels du monde. Sur cette île d’ordures émerge une communauté qui ne vit que pour et par elles, et cela jusqu’en 1936. Les émanations de l’île étaient si toxiques qu’elles causaient des étouffements et des maladies chez les riches propriétaires de l’autre côté de la baie. A l’époque, on traitait les déchets avec de l’acide !

A la fin des années 30, la déchetterie de Riker Island dominait la Flushing Bay de 50 mètres, à l’endroit où Robert Moses le « Maître Urbaniste de New York », avait décidé de construire le New York World’s Fair de 1939. Il fit déplacé les 90 déchetteries de la ville dans un seul et même lieu, donnant ainsi naissance à la plus grande structure sur terre érigée par la main de l’homme : la déchetterie de Fresh Kills. Elle contient plus de cinquante ans de l’histoire de New York.

Les déchets de New York sont aussi rapidement devenus une denrée rentable. Jusque dans les années 90 ordures et activités criminelles seront étroitement liées, en dépit des efforts de Roosevelt.

Documentaire réalisé par Nick Quinn.