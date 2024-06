Podcast



Dans le parcours médical, il y a souvent des mauvaises nouvelles à recevoir… et à annoncer. Comment, quand on est soignant·e, annoncer ces nouvelles qui bouleversent ? Quand on va dire quelque chose de brutal, comment transmettre le mieux possible ?

Le ton, les mots, la façon dont ils sont dit, l’intention et l’engagement derrière nos paroles… Tout ceci permet aux nouvelles, même les plus difficiles, d’être bien communiquées.

Dans cet épisode, à travers l’exemple d’une annonce particulièrement difficile – la leucémie d’un enfant – Le Serment d’Augusta raconte l’attention que porte notre société et notre système de santé aux soins des enfants. Avec les concerné·es, Olympe de Gê et le Professeur Emmanuel Flamand-Roze explorent la façon dont les soignant·es communiquent, et comment les patient·es entendent.

