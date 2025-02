Documentaire

De 1952 à 2012, la reine Élisabeth II a marqué l’histoire du Royaume-Uni et du monde. Souveraine de 16 États, elle a traversé six décennies de bouleversements politiques et sociaux tout en incarnant la stabilité de la monarchie britannique. Diplomate hors pair, elle a conseillé 13 Premiers ministres, rencontré les grands leaders mondiaux et maintenu l’unité du Commonwealth. Retour sur un règne exceptionnel et son impact sur l’histoire contemporaine.